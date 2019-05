Allerta meteo, rischio piene per torrenti e corsi d'acqua del Reno

Allerta meteo nel bolognese. Nella giornata di lunedì 27 maggio e fino alle 24 di martedì 28 maggio, si prevedono piogge deboli e diffuse per l'intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione.

La criticità idraulica 'arancione' sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si riferisce ai tratti arginati dei bacini pedecollinari affluenti del Reno, già interessati da fenomeni di piena. La criticità idraulica sulla zona della Pianura Emiliana Centrale è relativa ai tratti arginati di Secchia e Panaro, già interessati da recenti ripetuti fenomeni di piena. Allarme 'giallo' nelle zone appenniniche.