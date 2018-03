Meteo, allerta Protezione Civile: piogge e piena fiumi

Allerta arancione per piene dei fiumi, per frane e piene di corsi minori. Per la giornata di oggi 11 marzo si confermano le condizioni di ieri con precipitazioni, zero termico superiore a 2000 m e ventilazione che determineranno scioglimento del manto nevoso, si segnala inoltre un temporaneo aumento del vento da sud-est sul mare con conseguente aumento del moto ondoso sino a divenire molto mosso al largo. Per la giornata di domani 12 marzo previsti rovesci e brevi temporali più probabili su Appennini in estensione alla pianura.