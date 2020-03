Meteo, allerta 'gialla' per pioggia e fiumi in piena in Appennino

Allerta meteo in Appennino. Secondo le stime della Protezione civile nelle prossime ore e fino alla fine di domani 6 febbraio 2020 il passaggio di "una saccatura atlantica" determinerà dal pomeriggio di oggi giovedì 5 marzo 2020 "precipitazioni anche a carattere di rovescio, principalmente sulle aree montane". Non si tratterà di piogge intense: i valori sulla marcroarea dell'Appennino bolognese saranno nell'ordine dei 10-15 millimetri. Sempre sull'Appennino potranno verificarsi raffiche di vento intense. Tutto il fenomeno nel suo complesso è dato in attenuazione nei giorni a venire.