Meteo, ora è allerta arancione per ghiaccio: prevista la 'gelata perfetta'

La Protezione civile si accoda a quello che le previsioni annunciavano già da qualche giorno, ovvero l'arrivo del temuto fenomeno della pioggia che gela al suolo.

"Già a partire dalle ore serali di giovedì 1 marzo -si legge nella allerta meteo arancione diffusa oggi e valida per le prossime 24 ore- sono previste precipitazioni di pioggia che gela sulle colline e i rilievi romagnoli. Nella prima parte della giornata di domani venerdì 2 marzo un nuovo impulso perturbato apporterà precipitazioni estese all'intero territorio regionale che tenderanno ad esaurirsi nella seconda parte della giornata.

I fenomeni sono previsti a carattere di neve sulle province occidentali, mentre sul restante territorio si avranno fenomeni di pioggia che gela al suolo. Nelle aree con accumulo di neve, al termine delle precipitazioni, saranno possibili gelate al suolo.

Diventa quindi una corsa contro il tempo per spazzare a fondo le strade prima che il gelo avvolga gli strati presenti al suolo. La pioggia che gela, detta anche 'gelicidio', è causata da aria calda e umida in quota che scatena rovesci su terreni dove al suolo la temperatura è sottozero, ghiacciando quasi all'istante. Gli accumuli di neve presenti nelle strade potrebbero aggravare la situazione. Lo scorso gennaio un simile fenomeno portò a pesanti disservizi sul traffico degli autobus, con anche diverse persone ferite in conseguenza delle cadute.

