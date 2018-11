Allerta meteo, prevista neve in collina e Appennino

Allerta meteo per neve, a partire dai 400 metri di quota. E' la stima della Protezione civile, che per le prossime 24 ore a partire da mezzanotte stima un calo ulteriore delle temperature che abbinato a sporadiche piogge potrebbe portare domani alla comparsa dei primi fiocchi di neve in collina e nell'Appennino, a partire dai 400 metri.