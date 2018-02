Meteo, nuova allerta della Protezione civile: possibile ghiaccio in strada

La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova Allerta meteo, valida per le prossime 24 ore a partire dalla mezzanotte. In particolare, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio sono previsti rasserenamenti che porteranno a un marcato calo delle temperature che raggiungeranno valori sotto zero, determinando estese gelate su tutti i rilievi e sulla pianura dove è presente neve al suolo.

Inoltre, domani 4 febbraio sono previste deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale, con quota neve superiore a 500 m, non rilevanti ai fini dell'allerta. Il livello idrometrico del Sillaro nella sezione di Sesto Imolese permarrà attorno al livello 2 fino alla mattinata di domani.