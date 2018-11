Allerta meteo 'arancione' per fiumi e corsi d'acqua

Allerta meteo 'arancione' della Protezione civile. Per le prossime 24 ore, tutta l'area di pianura della provincia bolognese dovrà fare i conti con innalzamenti del livello dei fiumi, anche dei corsi d'acqua minori. Da non escludere anche piccoli smottamenti e frane localizzate in Appennino.

Guardando al quadro generale, la presenza di un minimo depressionario sul Tirreno determinerà l'afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione che determineranno piogge diffuse di debole intensità per tutta la giornata del 3 novembre.