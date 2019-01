Allerta meteo, continua l'ondata di freddo: temperature sottozero

Temperature gelide in arrivo su tutta l'Emilia-Romagna, che "è interessata da flussi di correnti fredde e secche". Domani mattina, segnala infatti l'Arpae, che ha emesso un'allerta 'gialla' valida fino alla mezzanotte di domani, "si verificheranno gelate diffuse in pianura, con temperature minime nelle aree rurali che raggiungeranno mediamente i -3 e i -4 gradi, e in alcuni casi anche valori inferiori".

La temperatura media giornaliera prevista, aggiunge l'agenzia regionale, "risulta inferiore alla soglia di zero gradi in pianura e inferiore a -3 gradi sui rilievi appenninici". In particolare, sull'Appennino riminese "sono previste locali nevicate domani mattina", comunque "con accumuli inferiori alle soglie di allerta". Nelle successive 48 ore, comunque, la situazione dovrebbe attenuarsi, anche se non si esaurirà del tutto. (Ama/ Dire)