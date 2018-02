Allerta meteo in Appennino: attenzione per i fiumi e rischio frane e valanghe

Per la giornata di domani 5 febbraio sono previste deboli precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 600 metri, con temperature minime della notte leggermente al di sotto dello zero sugli Appennini. Possibili frenomeni franosi localizzati sulle quote collinari e medio montane. I livelli idrometrici dei tratti vallivi dell'Idice e del Sillaro permarranno prossimi al livello 1. La tendenza per le prossime 24 ore è in intensificazione.

Marcato il pericolo valanghe, secondo il servizio Meteomont dei Carabinieri Forestali. Gli appennini dell'Emilia centrale si legge nel bollettino di oggi- risultano ricoperti di strati superficiali di neve fresca asciutta su preesistenti croste da fusione e rigelo e da vento. Il manto nevoso è debolmente consolidato su molti pendii.

Le precipitazioni nevose delle ultime 24-48, associate ad una intensa attività eolica dai quadranti nord-orientali, ha determinato la formazione di importanti accumuli sui versanti sud-occidentali aumentando la potenziale instabilità del manto in virtù del sovraccarico.

La presenza di lastroni compatti da vento di neoformazione e l'interfaccia debole fra le vecchie croste da fusione e rigelo sepolte generano complessivamente condizioni diffuse di scarso assestamento del manto nevos