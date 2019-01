Allerta freddo: gelo e temperature sottozero in arrivo in pianura

Allerta freddo per Bologna. Dalle ore pomeridiano-serali di oggi mercoledì 2 gennaio l'approfondimento di un minimo depressionario in area adriatica centro-meridionale , determinerà l'afflusso di correnti fredde settentrionali. Per la giornata di domani giovedì 3 gennaio sono previsti temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi sull'intero territorio regionale, ad esclusione del settore costiero. Freddo intenso anche in pianura, con la colonnina di mercurio che scenderà fino a sei gradi sotto lo zero.