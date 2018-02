Maltempo: allerta meteo 'gialla', in arrivo perturbazione per il fine settimana

La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo di colore Giallo per le prossime 36 ore, con il fenomeno previsto in intensificazione.

L'allerta riguarda il territorio metropolitano sia per quanto riguarda frane, piene dei fiumi e neve che per vento. Per la giornata di oggi sulla montagna emiliana centro-occidentale le piogge possono raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24h, la quota neve resta superiore a 1300m.

Per la giornata di domani 2 febbraio previste piogge e rovesci di moderata intensità sulla Romagna, sulla collina e montagna emiliana centro-orientale, con accumuli sui 30 mm/24h con punte di 50 mm/24h, di debole intensità nelle restanti zone, come le terre di pianura.

Neve a quote superiori a 900m al mattino, poi in abbassamento fino a 500 m in serata, (accumuli compresi tra 10 e 20 cm su collina romagnola, emiliana centro-orientale, superiori a 30 cm su montagna emiliana centro-orientale). Ventilazione forte di bora in serata sulla costa e sulla pianura emiliana orientale.