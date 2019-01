Allerta gelate in Appennino, temperature giù nelle prossime ore

Allerta gelate. La Protezione civile informa che per la giornata di venerdì 11 gennaio la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale "temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. Per le zone di allertamento collinari e in Appennino i valori medi giornalieri previsti risultano, rispettivamente, inferiori a 0°C e a -3°C.