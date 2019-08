Meteo, allerta gialla per temporali venerdì 2 agosto

Allerta meteo per domani venerdì 2 agosto. La Protezione civile ha emanato un avviso con livello di guardia giallo per temporali per tutta la giornata. "L'avvezione di aria fredda in quota associata al transito di un'onda depressionaria" scrive l'agenzia "determinerà fenomeni temporaleschi organizzati a partire dal primo pomeriggio, con possibilità di forti raffiche di vento sul settore orientale".