Meteo, allerta della Protezione civile: temporali in arrivo

Allerta Gialla per temporali per la provincia di Bologna. Per domani, giovedì 3 maggio, è prevista pioggia a partire dal pomeriggio con presenza di temporali, localmente anche di forte intensità, che interesseranno in un primo tempo la costa e le aree meridionali e in seguito si posizioneranno lungo l'asta del Po. La presenza di una depressione sul mar Tirreno determinerà l'afflusso di correnti umide ed instabili provenienti dall'Adriatico: i quantitativi delle precipitazioni potrebbero raggiungere a livello locale i 50 mm per l'intero evento.