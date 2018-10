Allerta meteo: maltempo in arrivo, vento forti in Appennino

Allerta meteo 'arancione' per le prossime 24 ore. A partire dalle prime ore di domani la Protezione civile riporta come una profonda saccatura presente sul bacino del Mediterraneo determinerà l'afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Per il territorio bolognese si tratterà soprattutto di venti forti, solo nei settori collinari e appenninici.

Nella regione le precipitazioni risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo organizzato.

La ventilazione risulterà molto forte sino a burrasca, con valori medi attorno ai 80 Km/h e raffiche di intensità superiore, sulle aree montane e pedecollinari. Sulla pianura romagnola, fascia costiera e mare i venti saranno molto forti con valori medi attorni ai 70 Km/h e valori di raffica superiori. I fenomeni tenderanno ad intensificare a partire dalle ore serali di sabato 27 ottobre.