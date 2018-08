Allerta meteo della Protezione civile: caldo e afa, poi arrivano i temporali

La protezione civile ha emanato una allerta meteo per le prossime 36 ore. Per la giornata di oggi 1 agosto si prevedono temperature massime che localmente potranno raggiungere i 38 gradi centigradi, sulle pianure centro-occidentali della regione.

Nel corso del pomeriggio possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani nelle aree appenniniche. Dalla serata di oggi probabilità di temporali organizzati, caratterizzati da elevata intensità e rapida evoluzione.

I fenomeni temporaleschi sono previsti in attenuazione nella prima parte della giornata di domani 2 agosto. In concomitanza dell'arrivo di flussi più freschi da nord-est non sono previsti valori di temperatura massima maggiori o uguali a 37 gradi centigradi.