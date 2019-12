Perturbazione meteo, previsione nevicate: Autostrade mette in guardia

Dopo l'allerta meteo per neve da parte della protezione civile, anche la società Autostrade per l'Italia mette in guardia gli automobilisti per la giornata di giovedì 12, quando la nostra regione sarà interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che porterà neve anche se debole-moderata già dalle prime ore della notte.

Autostrada raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

La neve inizialmente interesserà i tratti appenninici della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova, per poi estendersi tra la notte e la mattina di domani:

- sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Calenzano

- sulla Variante di Valico

- sulla A4 Milano-Brescia tra Bergamo e Brescia

- sulla A8 Milano-Varese tra l'allacciamento con la A36 Pedemontana e Varese

- sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra l'allacciamento con la A36 Pedemontana e Chiasso

- sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Padova

- sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Rimini

- sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Confine di Stato

- sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud ed il bivio con la SS51 Alemagna