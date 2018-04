Meteo Bologna, le previsioni del 1° maggio

Archiviato il weekend, la festa continua, per molti, con il ponte fino al 1° maggio. La giornata di lunedì 30 aprile, secondo le previsioni di Arpae sarà in mattinata in pianura sereno, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; dal pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 25 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 47 (pianura) e 60 km/h (rilievi).

Martedì 1° maggio: al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 13 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 29 (rilievi) e 33 km/h (pianura).

Mercoledì 2 maggio: al mattino molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 13 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 39 (rilievi) e 44 km/h (pianura).