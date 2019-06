Meteo Bologna, le previsioni del weekend del 29 e 30 giugno

Anche per il week end si prevede clima "bollente", con poche variazioni di rilievo in tutta la Città Metropolitana.

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno è previsto cielo sereno, con temperature in diminuzione nei valori massimi. Sono giorni di forte disagio bioclimatico, la condizione di disagio dovuta al caldo, espresso da un indice adimensionale (i numeri NON sono quindi né temperature percepite né altro di simile). Tale indice tiene conto della temperatura dell’aria, del tasso di umidità, del vento, della persistenza di determinate condizioni.

A cura del Centro Meteo Emilia Romagna.

L'Arpa Emilia-Romagna fa sapere che mercoledì 26 giugno sono stati registrati superamenti della soglia di informazione per l’ozono (media oraria 180 µg/m3) in 9 centraline della rete dell’area occidentale della regione.

Si tratta di quel limite che indica il livello massimo, oltre il quale c'è un rischio per la salute per gruppi sensibili della popolazione. La soglia di allarme invece indica il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione per tutta la popolazione.