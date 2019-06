Possibili temporali in arrivo, diramato bollettino di allerta dalla protezione civile

Addio al solleone, è in arrivo la pioggia. A Bologna possibili temporali per la giornata di domani, 22 giugno. E per la giornata di domani è stata diramata una allerta meteo dalla protezione civile dell'Emilia Romagna.

Allerta Gialla per temporali

Nella giornata di sabato 22 giugno - si legge nel bollettino -previste condizioni di instabilità atmosferica che daranno luogo a una diffusa attività convettiva sul territorio regionale. Si prevede, pertanto, la possibilità di un'organizzazione dei fenomeni temporaleschi, più probabili durante le ore centrali della giornata, in esaurimento nelle ore serali sul settore centro-occidentale e nelle ore notturne sulla costa. In concomitanza dei fenomeni temporaleschi potranno verificarsi raffiche di vento di moderata intensità e fulminazioni. Si valuta anche una bassa probabilità di accadimento di eventi grandinigeni.

Interessate le province di BO, PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN. Valida dalle 00:00 del 22 giugno 2019 fino alle 00:00 del 23 giugno 2019.