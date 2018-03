Meteo Bologna, le previsioni del weekend di Pasqua

Conto alla rovescia per la Santa Pasqua, che quest'anno vedrà cieli prevalentemente sereni sul territorio metropolitano di Bologna. Domenica 1° aprile, infatti, sul capoluogo felsineo splenderà il sole, alternandosi a qualche leggera velatura. Le temperature massime toccheranno i 18 gradi. I giorni precedenti la Pasqua, le condizioni meteo saranno meno favorevoli.

VENERDì 30 MARZO. Secondo le previsioni Arpae: al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 44 (pianura) e 53 km/h (rilievi).

SABATO 31 MARZO. Al mattino in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 15 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 53 (pianura) e 64 km/h (rilievi).