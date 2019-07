Meteo Emilia Romagna, temperature fino a 35 gradi questa settimana: ecco le città più hot

Ci apprestiamo a vivere un’intensa ondata di caldo, che ci coinvolgerà a partire da oggi, Lunedì 22 Luglio, con la fase più calda che durerà molto probabilmente almeno fino al week-end. Così il Centro meteo Emilia Romagna, che parla di temperature in aumento, ben oltre la media del periodo, con valori massimi che raggiungeranno molto probabilmente i +34/35°C in maniera diffusa entro Mercoledì 24. Sempre qualche grado in meno lungo la costa, laddove difficilmente si andrà oltre i +30/32°C, ma con tassi di umidità piuttosto elevati.

Tra Mercoledì 24 e Venerdì 26 luglio si vivrà l’apice probabilmente, con valori massimi diffusamente collocati sui +35/36°C, e punte di +37/38°C soprattutto nella bassa pianura. Attenzione quindi alle aree limitrofe al Po, che potranno risultare tra le più calde della regione.

Caldo e afa di notte, con valori minimi che difficilmente scenderanno sotto i +22°C nelle aree urbane, associati peraltro a tassi di umidità medio-alti.

Ecco la stima delle temperature massime per le principali città: Disagio bioclimatico in aumento nei prossimi giorni, specialmente nelle aree di pianura a ridosso del Po. Tra i capoluoghi, sarà Ferrara a sperimentare per prima condizioni di elevato disagio.

Inoltre, sul fronte qualità dell’aria, la presenza di questo solido campo d’alta pressione, potrà favorire il ristagno degli inquinanti, facendo registrare un aumento delle concentrazioni di Ozono e Biossido di Azoto.

Al momento si stima che l’ondata di calore, che vivrà il suo picco appunto tra Mercoledì e Giovedì, possa comunque durare almeno fino a Sabato 27, seppur con valori in lieve flessione di qualche grado. In seguito sarà possibile un ulteriore calo delle temperature associato a un eventuale passaggio temporalesco di cui al momento bisogna ancora definirne la dinamica.