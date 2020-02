Meteo Bologna, le previsioni della settimana del 24 febbraio

La settimana si è aperta con una giornata di Lunedì 24 Febbraio mite per il periodo e che trascorrerà all’insegna di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. Possibili foschie nottetempo e al primo mattino sulle aree di bassa pianura.

La giornata di Martedì 25 Febbraio vedrà ancora tempo stabile seppur con nuvolosità in netto aumento.

Per quanto riguarda Mercoledì 26 Febbraio assisteremo a un veloce passaggio perturbato che porterà qualche precipitazione specie sui rilievi.

Nel proseguo della settimana avvertiremo un calo termico, con il rientro nelle medie del periodo. Precipitazioni assenti o scarse almeno sino a Sabato 29.

Il bollettino di tendenza settimanale per Bologna e provincia è stato curato da www.centrometeoemiliaromagna.com