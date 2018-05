Meteo Bologna, le previsioni del 3 e 4 maggio

Oggi, 2 maggio, Bologna ancora sotto l'acqua e i cieli coperti.

Per la giornata di domani, 3 maggio 2018, le previsioni di Arpae Emilia Romagna parlano di un mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti.Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 13 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 34 (pianura) e 43 km/h (rilievi).

Venerdì 4 maggio: al mattino molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse.

Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 45 (rilievi) e 52 km/h (pianura).