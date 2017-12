Meteo, Natale e Santo Stefano sereni, poi nuova perturbazione

Natale e Santo Stefano saranno all'insegna del sereno, poi una nuova perturbazione passerà sull'Emilia, a partire da mercoledì 27. Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Una bolla di alta pressione tenderà a cedere, per lasciare spazio all'instabilità.

Per la giornata di Natale cielo sereno con qualche nuvola sui rilievi. Temperature leggermente su, nebbia al mattino. Per Santo Stefano le piogge saranno più probabili, e sui rilievi una spruzzata di neve potrebbe anche arrivare. Temperature tipiche dal bolla depressionaria, ancora in aumento. Per mercoledì 27 infine, la perturbazione darà qualche colpo di coda, mentre le temperature si riassesteranno al ribasso.