Meteo Bologna, le previsioni del weekend: ancora pioggia, neve in Appennino

Si conclude la settimana all’insegna dell’instabilità, con tempo perturbato per buona parte del fine settimana. Già nel corso della mattinata di Venerdì 15 peggioramento con piogge moderate o a tratti più intense, neve in Appennino sui 1800 metri di quota. A un temporaneo miglioramento tra il pomeriggio-sera e la mattinata di Sabato 16, che vedranno maggiore stabilità, seguirà un nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la serata di Sabato. Piogge inizialmente deboli andranno intensificandosi sulle pianure, mentre la neve potrà scendere in Appennino fin sui 1000 m di quota.

Nuove piogge tra la notte e la mattinata di Domenica 17 Novembre, in attenuazione dal primo pomeriggio. Quota neve in rialzo Domenica per l’attivazione di venti da Sud-Est, dai 1000 m fin sui 1600/1700 m.

L’attendibilità della previsione per il periodo preso in esame si considera medio-alta.

Previsioni del tempo a cura del Centro Meteo Emilia Romagna