Meteo Bologna, le previsioni della settimana

La settimana si apre con una giornata instabile, specialmente al mattino che vedrà piogge deboli/moderate e diffuse. A un temporaneo miglioramento tra pomeriggio e sera, seguirà un marcato peggioramento nel corso della giornata di Martedì 12 Novembre.

Situazione che rimane da definire per i giorni successivi, ma se Mercoledì 13 probabilmente vedrà un contesto nuvoloso con scarse o assenti precipitazioni, lo stesso non si può dire per Giovedì 14 e Venerdì 15, con un marcato passaggio perturbato del quale tuttavia al momento non si può parlare nel dettaglio.

Temperature senza grandi variazioni di rilievo.

Tendenza settimanale per Bologna e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com