Meteo, le previsioni per il fine settimana: pioggia e temperature giù

Un week-end più che invernale quello del 17 e 18 marzo. Secondo le previsioni Arpae, sabato il cielo sarà molto nuvoloso, nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura.

Anche domenica, si prevedono nuvole con piogge deboli. Nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi coperto con pioviggini; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.

Per l'inizio della settimana, si conferma la tendenza: ancora nuvoloso con precipitazioni sparse. Possibilità di deboli nevicate anche a quote collinari.Temperature in diminuzione dalla giornata di domenica.