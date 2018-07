Meteo Bologna, le previsioni del weekend del 21-22 luglio

Dopo il venerdì odierno, all'insegna dell'afa, cosa ci attende per il fine settimana in arrivo? Così le previsioni del tempo di Arpae per il weekend del 21 - 22 luglio a Bolgona e provincia:

SABATO 21 LUGLIO. Al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 23 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 29 °C sui rilievi e 34 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 41 (rilievi) e 58 km/h (pianura).

DOMENICA 22 LUGLIO. Al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 23 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 31 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 44 (rilievi) e 56 km/h (pianura).