Meteo Bologna, previsioni del weekend del 28/29 aprile

Ultimo weekend di aprile alle porte. Se il venerdì mattino è iniziato all'insegna della nuvolosità, nel pomeriggio nella pianura bolognese sarà sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 31 (rilievi) e 41 km/h (pianura).

SABATO 28 APRILE. Secondo le previsioni di Arpae Emilia Romagna: al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 42 (pianura) e 47 km/h (rilievi).

DOMENICA 29 APRILE. Al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 45 (rilievi) e 47 km/h (pianura).