Meteo Bologna, le previsioni del weekend del 6-7 luglio

Dopo il maltempo di ieri, che ha interrotto il tanto atteso concerto alle Caserme rosse nonchè causato disagi in città, come l'allagamento in via Molinelli, dove si è aperta una voragine in strada (VIDEO), oggi è tornato il sereno nel territorio bolognese. E il weekend non si preannuncia da meno, secondo il bollettino meteorologico a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com.

Venerdì 5 Luglio

Stato del cielo: Sereno con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: non esclusi locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Assenti altrove.

Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +22°C e +34°C

Venti: deboli occidentali.

Attendibilità: molto alta.

Sabato 6 Luglio

Stato del cielo: Sereno con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, comprese tra +23°C e +36°C.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi sui rilievi.

Attendibilità: molto alta.

Domenica 7 Luglio

Stato del cielo: Sereno con transito di velature alte e in prevalenza sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi, comprese tra +22°C e +34°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Attendibilità: molto alta.