Meteo Bologna, così inizia la settimana di Pasqua

Così inizia la settimana di Pasqua nel territorio metropolitano di Bologna, secondo le previsioni del tempo di Arpae:

Lunedì 26 marzo, al mattino sereno; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 14 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 25 (rilievi) e 26 km/h (pianura).

Martedì 27 marzo: al mattino sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvoloso; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 16 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 24 (pianura) e 27 km/h (rilievi).

Mercoledì 28 marzo: molto nuvoloso tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 38 (pianura) e 50 km/h (rilievi).

