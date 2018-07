Meteo Bologna, arriva il grande caldo: il termometro sfiorerà i 40°

La settimana sarà all'insegna della canicola e dell'afa . Si parte così', secondo le prevision dii Arpae:

PREVISIONI LUNEDì 30 LUGLIO

Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 21 °C sui rilievi e 24 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 30 °C sui rilievi e 36 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 24 (pianura) e 63 km/h (rilievi).

MARTEDì 31 LUGLIO

Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievi sereno; dalla sera sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 32 °C sui rilievi e 38 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 25 km/h (pianura)

MERCOLEDì 1 AGOSTO

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 20 °C sui rilievi e 26 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 31 °C sui rilievi e 38 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 18 km/h (rilievi).