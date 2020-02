Meteo Bologna, le previsioni del fine settimana

Fine settimana stabile a Bologna e provincia, dopo qualche breve rovescio possibile tra la serata di Giovedì 13 e la notte di Venerdì 14 Febbraio: ampi rasserenamenti nel corso della giornata di Venerdì con temperature in rialzo specie tra Sabato 15 e Domenica 16. Così fanno sapere dal Centro Meteo Emilia Romagna, annunciando condizioni prevalentemente soleggiate per Sabato e nubi in aumento nel corso della giornata di Domenica prossima, con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi.

Inizio della nuova settimana all’insegna di temperature miti per correnti meridionali, ma con nuvolosità variabile e maggiormente compatta a ridosso dei rilievi, con qualche piovasco a bagnare le zone di crinale.

Protezione civile dirama bollettino di allerta meteo per vento

Prima del fine settimana bisognerà fare i conti con un aumento della ventilazione da sud-ovest su tutto il settore di alto Appennino e sulle aree collinari centro-orientali della regione Emilia Romagna nel corso delle ore serali di oggi, giovedì 13 febbraio.

Un bollettino di allerta è infatti stato diramato a riguardo dalla Protezione civile regionale: sono previsti venti fino a Beaufort 8 ( 62 – 74 Km/h ) con raffiche localmente di intensità superiore. La ventilazione tenderà a permanere anche nelle successive ore notturne. In relazione al bollettino, il Centro Funziona Regionale dirama: un livello di criticità ordinaria (gialla) per vento nelle macro-aree.

Le zone interessate dall’allerta sono: A1 – Montagna Romagnola (FC-RN); A2 – Collina Romagnola (RA-FC-RN); B1 – Pianura Romagnola (RA-FC-RN); C1 – Montagna Emiliana Orientale (BO); C2 – Collina Emiliana Orientale (BO-RA); E1 – Montagna Emiliana Centrale (MO- RE -PR); G1 – Montagna Emiliana Occidentale (PC-PR);