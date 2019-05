Meteo Bologna, le previsioni del weekend 17- 19 maggio

Venerdì 17 Maggio 2019

Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino con aumento della copertura nuvolosa stratificata tra pomeriggio e serata.

Precipitazioni: assenti al mattino, sviluppo di rovesci pomeridiani sull’Appennino, bassa probabilità di sconfinamento sulla pianura Bolognese.

Temperature: in aumento, comprese tra +8°C e +19°C Venti: deboli dai quadranti orientali.

Attendibilità: molto alta.

Sabato 18 Maggio 2019

Stato del cielo: Nuvoloso.

Precipitazioni: possibili piogge in nottata, successivo transito di rovesci in risalita da Sud, localmente

temporaleschi, tra tarda mattinata e pomeriggio. Attenuazione nella serata.

Temperature: in aumento nei valori minimi e in flessione nei massimi, comprese tra +12°C e +16°C. Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Attendibilità: alta.

Domenica 19 Maggio 2019

Stato del cielo: Parzialmente nuvoloso al mattino, nuvoloso o coperto tra pomeriggio e serata.

Precipitazioni: assenti o deboli e localizzate nella prima parte di mattinata, peggiora tra tardo mattino e primo pomeriggio con rovesci e temporali irregolarmente distribuiti. Attenuazione e successivo esaurimento in serata.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi, comprese tra +12°C e +18°C. Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Attendibilità: medio-alta.

Previsioni a cura dello staff di www.centrometeoemiliaromagna.com