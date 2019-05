Meteo Bologna, le previsioni del weekend 24-26 maggio

Il tempo stabile primaverile tarda ancora ad arrivare. Nel week-end il cielo bolognese non sarà limpido anche se le temperature tendono all'aumento.

Venerdì 24 Maggio

Sereno o poco nuvoloso al mattino per il transito di velature stratificate, locali addensamenti pomeridiani, specie verso la fascia collinare e appenninica. Precipitazioni: media probabilità di locali rovesci pomeridiani in moto dall’Appennino verso la pianura. Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +14°C e +24°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Sabato 25 Maggio

Nuvolosità parziale con schiarite, più ampie nelle ore centrali di giornata. Precipitazioni: possibili rovesci pomeridiani, localmente a carattere temporalesco. Esaurimento in serata. Temperature: stazionarie o in lieve flessione nei valori massimi, comprese tra +14°C e +22°C. Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Domenica 26 Maggio

Nuvoloso o coperto con parziali schiarite nelle ore centrali di giornata. Precipitazioni: medio-bassa probabilità di locali piogge pomeridiane. Peggiora tra serata e notte con risalita di rovesci dalla Romagna, di intensità moderata o a tratti superiore. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi e in lieve flessione nei massimi, comprese tra +16°C e +20°C Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Per i dettagli regionali consultare https://www.centrometeoemiliaromagna.com/