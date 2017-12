Meteo, le previsioni del weekend di Natale: attenzione alle gelate

Uno sguardo al cielo, alle temperature, allo scenario che le previsioni del tempo di danno per questo weekend lungo di Natale che da venerdì 22 ci porta fino a Santo Stefano con un meteo che promette bene, salvo le gelate diffuse.

VENERDI' 22 DICEMBRE

Al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio sereno; dalla sera sereno con gelate diffuse. Temperature massime pomeridiane attorno a 7 °C. Velocità massima del vento fino a 15 km/h.

SABATO 23 DICEMBRE

Al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera sereno con gelate diffuse. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 9 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (pianura) e 15 km/h (rilievi).

DOMENICA 24 DICEMBRE

Al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 10 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (rilievi) e 31 km/h (pianura).