Meteo Bologna, previsioni del weekend 10-11 novembre

Weekend dai cieli variabili, ma ancora temperature miti, quello del 10-11 novembre a Bologna, secondo le previsioni Arpae.

Domani, sabato 10 novembre, sul capoluogo emiliano al mattino in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 18 (pianura) e 22 km/h (rilievi).

Domenica 11 novembre: al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvoloso; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvoloso; dalla sera nuvolosità variabile.

Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 27 km/h.