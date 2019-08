Meteo, caldo e afa in arrivo nel fine settimana: bollino arancione

Nella giornata di giovedì 8 agosto un breve passaggio perturbato con alcuni temporali, poi il gran caldo. Si appresta a essere un fine settimana bollente quello della seconda settimana di agosto, coincidente con una altra tranche di esodo estivo per le località di villeggiatura.

Bollino arancione del ministero della Salute per il caldo: il combinato disposto dell'assenza di ventilazione, elevata umidità e cielo sereno porteranno a Bologna, sabato 10 agosto, temperature vicine ai 38 gradi, in aumento in alcune aree della Bassa.

Secondo il Centro meteo Emilia-Romagna, che ha analizzato il fenomeno, nel fine settimana è attesa "una decisa rimonta dell’Anticiclone Nord-Africano verso la Penisola italiana, con interessamento dell’Emilia-Romagna: se nella giornata di Giovedì la presenza di nubi e rovesci temporaleschi manterrà i termometri non oltre i +32°, già a partire da Venerdì 9 le temperature toccheranno i +34°/+35°".

Caldo ancora più intenso si prevede "nelle giornate di Sabato 10 e Domenica 11 Agosto, quando la risalita di aria sempre più rovente dal Nord Africa spingerà i termometri fino a toccare +36° diffusi, con picchi fino a +38° sulla pianura emiliano-romagnola. Temperature, come di consueto, inferiori lungo la costa, con punte non superiori a +32°: qui, però, a fare la differenza sarà il maggior tasso di umidità relativa, che renderà il caldo piuttosto afoso".