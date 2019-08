Grande caldo e afa: anticiclone Nord-Africano, oggi previsti 38°

Week-end da bollino arancione per il caldo: il combinato disposto dell'assenza di ventilazione, elevata umidità e cielo sereno porteranno a Bologna, nella giornata di oggi, temperature vicine ai 38 gradi, in aumento in alcune aree della Bassa.

Secondo il Centro meteo Emilia-Romagna, che ha analizzato il fenomeno, nel fine settimana è attesa "una decisa rimonta dell’Anticiclone Nord-Africano verso la Penisola italiana, con interessamento dell’Emilia-Romagna: "nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 agosto, quando la risalita di aria sempre più rovente dal Nord Africa spingerà i termometri fino a toccare +36° diffusi, con picchi fino a +38° sulla pianura emiliano-romagnola. Temperature, come di consueto, inferiori lungo la costa, con punte non superiori a +32°: qui, però, a fare la differenza sarà il maggior tasso di umidità relativa, che renderà il caldo piuttosto afoso".

Sabato 10 Agosto

Avvisi: debole disagio bioclimatico dovuto al caldo umido.

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, comprese tra +25°C e +36°C.

Vento: deboli sud-occidentali.

Attendibilità: molto alta.

Domenica 11 Agosto

Avvisi: moderato disagio bioclimatico per il caldo umido nell’area urbana, debole altrove.

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento, comprese tra +25°C e +37°C.

Venti: deboli sud-occidentali.

Attendibilità: molto alta.