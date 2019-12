Meteo, le previsioni per Capodanno

Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dal centro Meteo Emilia-Romagna. La settimana vedrà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, seppur con possibilità di nebbie nottetempo e al primo mattino nelle aree di bassa pianura.

Nulla da segnalare in merito a possibili precipitazioni, si valuta un eventuale peggioramento a ridosso del prossimo fine settimana, per il quale tuttavia ancora è ancora presto per scendere nei dettagli.

Temperature in ripresa nei valori minimi dalla notte di Capodanno (1 Gennaio 2020), anche in relazione a maggior nuvolosità in transito sulla nostra regione. Sia la serata di San Silvestro che la notte di Capodanno quindi trascorreranno all’insegna di condizioni stabili.

Lo staff di www.centrometeoemiliaromagna.com augura a tutti voi che seguite le nostre previsioni un sereno 2020.