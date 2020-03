Allerta meteo per piogge e neve, attesi fino a 30 cm in Appennino

Allerta meteo in Emilia-Romagna per neve (in Appennino) e piogge. Per tutta la giornata di domani, 3 marzo, sulla base delle previsione Arpae, la Protezione civile regionale segnala codice giallo per il maltempo.

Nella giornata di martedì, informa una nota, sono previste precipitazioni deboli o al più moderate, nevose sui rilievi oltre i 1.000-1.200 metri di quota, in spostamento durante la giornata da ovest verso est. Sui rilievi si prevedono tra i 10 e 24 millimetri di pioggia nel settore occidentale e i 20-30 millimetri di quello centro-orientale. Sul settore centrale dell'Appennino, a quote oltre i 1.000 metri, potranno pertanto verificarsi accumuli nevosi attorno ai 30 centimetri.