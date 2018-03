Equinozio di primavera in anticipo, ma a Bologna il bel tempo tarda

Arriva in anticipo quest'anno l'equinozio di primavera, che cade quindi oggi e non domani (21 marzo), giorno canonicamente conosciuto per essere il primo della bella stagione. La stessa cosa è accaduta anche nel 2016 e nel 2017, e probabilmente in futuro la data si sposterà ancora in avanti, per ragioni astronomiche.

Secondo i calcoli degli scienziati, basati sulla rotazione terrestre il momento esatto in cui comincia la primavera quest’anno è alle 17:15 di oggi. E’ il momento dell’equinozio, cioè quando notte e giorno, o meglio la durata del periodo di luce e quello di buio, sono identici. Da quel momento il periodo di luce comincia ad allungarsi rispetto a quello di buio.

PERCHE' L'EQUINOZIO CADE IN ANTICIPO. Perché la Terra non è perfettamente sferica e cambia il suo asse di rotazione, anche se in maniera infinitesimale e impercettibile. Per questo il momento in cui notte e giorno hanno la stessa durata cambia di continuo.

IL BEL TEMPO TARDA: PREVISIONI METEO BOLOGNA. La bella stagione però sembra tardare ad arrivare in gran parte dell'Italia e anche a Bologna.

Secondo le previsioni di Arpae Emilia Romagna - che davano per la giornata odierna cieli coperti in pianura e sui rilievi deboli nevicate - per domani, 21 marzo,è previsto: al mattino in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 300 m; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.Velocità massima del vento fino a 53 km/h.

Giovedì 22 marzo: al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra -3 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 7 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 32 km/h.