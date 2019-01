Meteo: il freddo nei 'giorni della Merla', leggenda o verità? La situazione

I giorni della Merla, leggenda o verità? La tradizione popolare vuole che i tre giorni dal 29 al 31 gennaio siano i giorni più freddi dell'anno, una credenza legata a diversi racconti e aneddoti legati a questo periodo dell'inverno.

Tutto smentito a livello scientifico. Le serie annuali di temperature registrate in Italia collocano i picchi di freddo solitamente a inizio gennaio o a metà febbraio, ma la tradizione è dura a morire, anche perché più affascinanti dei freddi numeri sono i racconti attorno a questa leggenda.

Nondimeno, effettivamente in questi tre giorni si assisterà a fenomeni perturbati, con nevicate previste anche in pianura nella notte tra martedì e mercoledì. Nulla a che vedere con il 'periodo più freddo dell'anno', come vuole la leggenda: infatti il fronte perturbato atlantico che attirerà in vortice tirrenico l'aria fredda dal Nord europa porterà al massimo neve, quindi con temperature attorno allo zero.

Nei giorni della Merla in sostanza saremo ben lontani dalle temute gelate mattutine e dalle giornata trascorse con la colonnina di mercurio perennemente sottozero, e anzi il fine settimana andrà verso un leggero aumento delle temperature.