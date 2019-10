Il Centro Meteo Emilia Romagna in visita ad Arpae

"Le previsioni meteo son fondamentali per la prevenzione del rischio e le attività di Protezione Civile. Oggigiorno è necessario ragionare ed agire in funzione della prevenzione del rischio idro-meteorologico, tendendo a mente che ci troviamo spesso dinanzi a situazioni complesse, specialmente in contesti di territorio fragile o poco salvaguardato" . Così Federico Antonioli, coordinatore dell'area operativa del Centro Meteo Emilia Romagna, a conclusione della visita dello staff del CMER al Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpae, avvenuta nella giornata di Venerdì 18 Ottobre 2019 .

"Si è rivelata una visita interessante e ricca di spunti formativi.Il tutto fa parte del percorso di crescita che Centro Meteo Emilia Romagna sta cercando di attuare, confrontandosi con le principali realtà meteorologiche del nostro territorio, dalle quale si possono trarre idee e perché no, qualche collaborazione." Così Antonioli, aggiungendo: "la visita non solo ci ha permesso di accrescere il nostro bagaglio di conoscenze, ma di comprender ancor di più il valore delle previsioni meteo per scopi di Protezione Civile. È un concetto che spesso trattiamo sul nostro sito, quello della prevenzione del rischio, e sicuramente quest’occasione è risultata utile per rimarcarlo ulteriormente."

Infine, i ringraziamenti del CMER: "Un ringraziamento speciale a Roberto Stanzani, meteorologo di Arpae che ci ha guidato durante la visita, spiegandoci con passione e competenza le attività che vengono svolte, rispondendo a tante domande e con il quale abbiamo potuto tracciare anche interessanti considerazioni in merito al futuro prossimo del CMER ma anche più in generale della meteorologia in Italia. Grazie anche ad Alessandro Donati, che abbiamo avuto modo di conoscere e a tutti coloro che operano presso la struttura di Arpae".