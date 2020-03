Meteo, l’Inverno 2019/2020 è tra i più caldi di sempre

L’inverno 2019-2020 è risultato il 2° più caldo di sempre in Italia. Con un’anomalia di +2.03°C sul riferimento 1971-2000, l’inverno 2019-2020 è risultato il secondo più caldo di sempre, dietro al solo inverno 2007, che concluse con un’anomalia di +2.13°C.

Le anomalie più consistenti si son registrate sui settori nord-occidentali, nonché sulla Sardegna. Dal punto di vista delle precipitazioni, a livello nazionale si è registrato un deficit del 37%, collocando il trimestre al 18° posto tra i più siccitosi.

I dati nazionali sono a cura dell’ISAC-CNR

Temperatura media annuale

Precipitazioni annuali

Osservando i dati a cura del CNR, notiamo come sia evidente anche a livello nazionale il trend di riscaldamento, con temperature che tra il 1980 e il 2020 hanno subito una forte impennata. Dal punto di vista delle precipitazioni invece le variazioni sono meno significative, con una leggera tendenza alla diminuzione sul lungo periodo.

L’inverno 2019-2020 in Emilia-Romagna

Temperatura media inverno in Emilia-Romagna, dati Arpae

Precipitazioni medie inverno in Emilia-Romagna, dati Arpae

Per parlare dell’inverno 2019-2020 in Emilia-Romagna ci vengono in aiuto i dati di Arpae, i quali confermano la tendenza a livello globale, europeo e nazionale.

In Emilia-Romagna, l’inverno 2019-2020 è risultato il più mite dal 1962, ex aequo con il 2007. Entrambi han fatto registrare una temperatura media regionale di +6.0°C, eguagliando il record precedente e superando di poco quello del 2014 (+5.8°C).

Tutti e tre i mesi invernali si son caratterizzati per temperature sopra la media o ampiamente sopra la media, in particolar modo Febbraio. Esso, con una media di +7.7°C, ha superato il precedente record (+7°C) appartenente al 2014.

Anche Dicembre 2019 fa segnare il record mensile regionale, con una media di +5.7°C contro i +5.5°C del record precedente (Dic 2014).

Caldo anche Gennaio 2020, tra i primi sei più miti dal 1961. Lo scarto del mese di Febbraio rispetto alla media 1961-1990 si attesta sui +4°C: questo conferma come l’ultimo mese della stagione invernale sia risultato particolarmente mite.

Dal punto di vista delle precipitazioni, esse sono risultate inferiori alla media, con circa 140 mm medi rispetto al valore di riferimento che si attesta sui 210 mm. Esse sono risultate leggermente superiori alla stagione invernale precedente, 2018-2019, che si è chiusa con 128 mm di media.

Se l’andamento delle temperature a livello regionale rispecchia quello globale e nazionale, con una decisa tendenza all’aumento dei valori, sulle precipitazioni il quadro è più complesso. Si evidenzia una leggera diminuzione, ma non particolarmente marcata, con il regime pluviometrico che risulta abbastanza variabile.

Tra le stagioni invernali avare di precipitazioni ricordiamo il 2016-2017, 2011-2012 nei tempi recenti, mentre si arriva ai record negativi del 1989-1990 e del 1991-1992 andando più indietro nel tempo.

Tra le stagioni invernali maggiormente piovose o nevose ricordiamo invece, sempre parlando di tempi recenti, 2008-2009, 2009-2010 e 2013-2014.

