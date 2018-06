Meteo, temporali in arrivo: allerta della Protezione Civile

Allerta gialla per temporali per le province, a partire dal pomeriggio di mercoledì 13 giugno. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale persistente di forte intensità, che interesseranno inizialmente il settore centro-occidentale della regione per poi estendersi nel corso della notte alle province orientali.

Per la giornata di giovedì 14 giugno, sono previsti sul settore centro-orientale temporali più persistenti con associate raffiche di vento. Fenomeni in generale attenuazione dal pomeriggio di domani.

"Per la natura dei fenomeni e per l'intensità prevista degli stessi, si raccomanda di seguire con scrupolosità i consigli e le norme di comportamento previste dal sistema regionale di allertamento con particolare riferimento ai sottopassi, alle zone depresse e ai corsi d'acqua tombati", si legge nella nota.