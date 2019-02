Maltempo, allerta meteo declassata: livelli Reno scendono

Si attenua la allerta meteo in provincia di Bologna. La Protezione civile ha emanato una allerta meteo per le prossime 24 ore che fa scendere il rischio da rosso a giallo. Nella prima parte della giornata di lunedì 4 febbraio sono attese deboli precipitazioni sulle aree appenniniche, a carattere nevoso sopra i 500 metri sul settore centro-occidentale; si prevede inoltre un'intensificazione della ventilazione da Nord- Est sul mare, sulla fascia costiera e sui rilievi orientali, pur rimanendo i valori sotto la soglia di allerta.

Dal pomeriggio il consolidamento del campo barico potrà consentire l'esaurimento dei fenomeni e il ripristino di condizioni meteorologiche stabili.Rimane attenzione per frane in Appennino e per lo sfogo delle piene in Pianura.