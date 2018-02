Maltempo, dopo la pioggia la neve: cadono i primi fiocchi in pianura

Dopo aver piovuto incessantemente per tutta la notte anche in città è arrivata la neve. Fiocchi copiosi cadono nella cerchia urbana in quest ore, mentre in Appennino la coltre bianca ha fatto la sua comparsa già dalle prime ore della giornata, e ha già rivestito i monti e le colline bolognesi.

Non si registrano particolari disagi al momento: i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire una ventina di volte, per lo più nei comuni di Monzuno e Monghidoro, per sbloccare auto rimaste incastrate nel tentativo di uscire dai parcheggi. Qui di seguito invece la nevicata notturna a Vergato (immagini A.C.)

I siti di meteorologia danno ancora molto probabili nevicate diffuse anche se non intense per tutta la giornata di oggi. Non è detto che ciò si avveri, ultimamente il clima si è dimostrato imprevedibile, con un gennaio particolarmente secco e scarso di precipitazioni e insolitamente mite.

Il Comune fa sapere che sono circa 200 gli spazzaneve pronti a intervenire, mentre nella notte appena trascorsa 40 mezzi hanno sparso circa 100 tonnellate di sale sulle strade della città, a cominciare da quelle collinari. Il fenomeno tuttavia è dato in attenuazione nelle prossime ore.

Sempre a tutti i cittadini Palazzo D'Accursio ricorda di limitare gli spostamenti e inoltre di rammenta l’obbligo di "provvedere alla pulizia della neve e alla salatura antighiaccio dei marciapiedi che si trovano davanti ai propri fabbricati".

