Meteo, le previsioni del tempo di inizio settimana

La settimana si aprirà con una giornata, quella di lunedì 12 agosto, piuttosto calda, seppur con nuvolosità in aumento da Ovest nel corso del pomeriggio, in un contesto comunque asciutto. Probabili picchi di +36/38°C in città, localmente superiori sul Bolognese orientale. Sono queste le previsioni del tempo del Centro Meteo Emilia-Romagna.

Temperature in calo e maggior nuvolosità in transito martedì 13 e soprattutto mercoledì 14, quando si avrà la possibilità di qualche veloce rovescio, dapprima sulle basse in prossimità del Po e successivamente anche sui rilievi. Ferragosto che si preannuncia stabile e soleggiato, con temperature che, già da mercoledì 14, si riporteranno su valori prossimi alla media del periodo e massime non superiori ai +31°C.

